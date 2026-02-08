Інтерфакс-Україна
Події
11:09 08.02.2026

Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

1 хв читати
Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

Переважна більшість областей України під аварійними відключеннями, а погодинні графіки застосування обмежень, оприлюднені напередодні, наразі не діють в більшості регіонів країни, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Через вимушене застосування аварійних відключень графіки погодинних знеструмлень, оприлюднені напередодні, наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків обмежень відбудеться після стабілізації ситуації. "Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в пресслужбі.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків - в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора", - інформує НЕК "Укренерго".

Теги: #аварійні_відключення #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 07.02.2026
"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

"Укренерго" запровадило аварійні відключення е/е в більшості регіонів України через чергову атаку РФ

10:51 04.02.2026
Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків – ДТЕК

09:02 04.02.2026
"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

11:32 31.01.2026
У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

22:25 28.01.2026
Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

Київ переходить до оновлених тимчасових графіків - CEO "Ясно"

08:19 28.01.2026
В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

17:26 26.01.2026
"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

"Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні відключення в частині Броварського та Бориспільського районів – ДТЕК

13:07 26.01.2026
ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

ДТЕК повернувся до графіків погодинних відключень на Київщині

10:09 24.01.2026
"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

"Укренерго" ввело аварійні відключення в кількох областях після нічного обстрілу РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

ОСТАННЄ

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА