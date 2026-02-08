Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

Переважна більшість областей України під аварійними відключеннями, а погодинні графіки застосування обмежень, оприлюднені напередодні, наразі не діють в більшості регіонів країни, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Зараз енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Через вимушене застосування аварійних відключень графіки погодинних знеструмлень, оприлюднені напередодні, наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків обмежень відбудеться після стабілізації ситуації. "Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в пресслужбі.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Рівень дефіциту потужності та пошкодження, завдані мережам передачі й розподілу електроенергії, наразі не дозволяють скасувати аварійні відключення у більшості регіонів. Але завдяки цілодобовій роботі енергетиків - в частині областей обсяг застосованих обмежень сьогодні менший, ніж учора", - інформує НЕК "Укренерго".