Інтерфакс-Україна
Події
10:54 08.02.2026

Кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічного обстрілу зросла до восьми

1 хв читати
Кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічного обстрілу зросла до восьми

Кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських військ зросла до восьми, а зранку під час удару по центральній частині міста поранено ще одну жінку, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Кількість постраждалих через нічний масований російський обстріл Херсона зросла до восьми. У жінок, яким 76, 84, 75, 68, 70 років, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Також в однієї із херсонок - опіки, в іншої - забій голови", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Згодом пресслужба додала, що в результаті ранкового ворожого обстрілу по центральній частині міста постраждала ще одна жінка.

"Під ворожий удар потрапила 63-річна жінка. Вона дістала контузію, уламкові поранення руки, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - інформує ОВА.

Теги: #херсонська_область

