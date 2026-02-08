Інтерфакс-Україна
10:48 08.02.2026

Президент Словаччини вважає помилкою позбавлення країни винищувачів МіГ-29, що були передані Україні

Фото: Peter Pellegrini/Facebook

Президент Словаччини Петер Пеллегріні висловив переконання, що рішення передати винищувачі МіГ-29 Україні було помилкою, оскільки залишило країну без власних боєздатних літаків і зробило її повністю залежною від допомоги союзників у захисті повітряного простору.

"Досі вважаю помилкою, що Словаччина позбулася своїх МіГів, для яких на той час не було жодної заміни. Жодна інша країна не вчинила подібним чином, залишившись після передачі власної зброї повністю залежною від допомоги сусідів", – написав він у дописі на Facebook.

Пеллегріні наголосив, що тодішня урядова коаліція недооцінила стан літаків. "Відкидаю твердження, що винищувачі МіГ-29 були лише купою металобрухту. Якби це було так, жоден з них не зміг би вилетіти зі Словаччини в Україну", – зазначив президент.

За його словами, ще будучи прем’єр-міністром, він наказав підтримувати боєздатність МіГів до моменту заміни їх на американські літаки F-16.

Пеллегріні додав, що не буде втручатися в політичні чи кримінально-правові суперечки навколо передачі винищувачів, але громадяни Словаччини мають право знати, чи мала тодішня влада право передавати МіГ-29 Україні.

Як повідомлялося, в квітні 2023 року Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які були обіцяні.

"Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після чотирьох одиниць, які пілотували українські льотчики в березні цього року, решта дев’ять одиниць також були успішно передані українським силам", - йшлося на сайті Міністерства оборони Словацької Республіки.

Тодішній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь зазначав, що на відміну від України, літаки МіГ-29 були непридатними для потреб Словаччини.

