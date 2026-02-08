Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Фото: Нацполіція

Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено одинадцять багатоповерхових житлових будинків.

"На світанку Краматорськ зазнав обстрілу - є постраждалі о 05:00 російські війська завдали удару по одному зі спальних районів міста. За попередньою інформацією, одна людина загинула та дві поранено. Пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок", - йдеться в повідомленні очільника МВА, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що внаслідок атаки зайнялися квартири на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та автівки у дворі.

"На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Надзвичайники ліквідували пожежі та допомагали мешканцям вибратися з пастки, відчиняючи деформовані вибухом вхідні двері", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

За даними Національної поліції, постраждали троє людей, а пошкодження отримали 11 житлових багатоповерхівок.

"Близько 5:00 окупаційні війська скинули на житловий квартал дві бомби "КАБ-250", завдавши масштабних руйнувань. Внаслідок обстрілу загинула 77-річна жінка, ще троє цивільних зазнали травм. Пошкоджено 11 багатоповерхових будинків і автомобілі", - повідомляється в телеграм-каналі Націполіції.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативна група, парамедики, вибухотехніки, патрульна поліція й рятувальники ДСНС.