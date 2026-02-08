Інтерфакс-Україна
Події
10:29 08.02.2026

УЧХ передав спорядження добровільним пожежним дружинам Херсонщини

Фото: Червоний Хрест України

Одинадцять громад Херсонщини отримали спорядження для добровільних пожежних команд від Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"З метою підвищення рівня безпеки територіальних громад Херсонської області Український Червоний Хрест передав 20 сучасних комплектів матеріально-технічного забезпечення для добровільних пожежних команд", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Сучасний комплект - це пожежний щит, укомплектований інструментами та первинними засобами пожежогасіння. До складу переданої допомоги також увійшли пожежні стволи та рукави, вогнегасники, протипожежні ковдри та інше обладнання. Окрім цього, УЧХ передав комплекти уніформи для добровольців.

Ініціатива реалізована УЧХ  за підтримки Іспанського Червоного Хрест й у співпраці з Херсонською ОВА та ДСНС України.

 

