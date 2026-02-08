Інтерфакс-Україна
10:27 08.02.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 294 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 294 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

