Інтерфакс-Україна
Події
10:22 08.02.2026

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

1 хв читати
Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти компаній, які постачають критичні компоненти для виробництва російських ракет і дронів, а також проти фінансового сектору Росії, що підтримує ці поставки.

Ці заходи стали відповіддю на нічні масовані удари Росії по Україні, під час яких було застосовано понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

"Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній - постачальників компонентів і виробників ракет та дронів - запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

За його словами, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору: "У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг".

Частина цих санкцій буде узгоджена з міжнародними партнерами та включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії підготовки.

"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", – додав президент.

Теги: #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 30.01.2026
ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас

ЄС має намір схвалити 20-й пакет антиросійських санкцій 24 лютого - Каллас

16:48 17.01.2026
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

11:01 13.01.2026
Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ може бути прийнятий до 24 лютого - ЗМІ

09:26 03.01.2026
Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів – СЗР про ефект санкцій проти РФ

Росія втратила трильйони доларів через заниження вартості її нафти та нафтопродуктів – СЗР про ефект санкцій проти РФ

12:35 22.12.2025
ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ

16:25 18.12.2025
Мінфін США готовий до введення санкцій проти РФ в найкоротший час - Стефанішина

Мінфін США готовий до введення санкцій проти РФ в найкоротший час - Стефанішина

11:58 17.12.2025
США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

США готують нові санкції проти РФ, якщо Путін відхилить мирну угоду – ЗМІ

17:03 02.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Ірландії допомогу, санкції проти РФ

10:34 27.11.2025
ЄС розгляне питання про наступні санкції проти РФ після нового року - ЗМІ

ЄС розгляне питання про наступні санкції проти РФ після нового року - ЗМІ

16:54 14.11.2025
У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

У ЄС найближчими тижнями підготують новий пакет санкцій проти РФ - Мерц

ВАЖЛИВЕ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

ОСТАННЄ

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА