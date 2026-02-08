Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти компаній, які постачають критичні компоненти для виробництва російських ракет і дронів, а також проти фінансового сектору Росії, що підтримує ці поставки.

Ці заходи стали відповіддю на нічні масовані удари Росії по Україні, під час яких було застосовано понад 400 дронів і майже 40 ракет різних типів.

"Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній - постачальників компонентів і виробників ракет та дронів - запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

За його словами, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору: "У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів. Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг".

Частина цих санкцій буде узгоджена з міжнародними партнерами та включена до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який перебуває на фінальній стадії підготовки.

"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", – додав президент.