10:02 08.02.2026

Внаслідок атак на 30 населених пунктів Запорізької області загинула одна людина, ще восьмеро поранені

Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу внаслідок ворожих атак на 30 населених пунктів Запорізького та Пологівського районів загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 67 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

Зокрема, ворог здійснив 24 авіаудари по Жовтих Кручах, Юрківці, Залізничному, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новосолошиному, Любицькому, Барвінівці, Воздвижівці, Широкому та Верхній Терсі.

"297 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Новомиколаївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі.

Крім того, три обстріли з РСЗВ накрили Гуляйполе, Малі Щербаки та Святопетрівку, а 253 артилерійські удари — по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому та Добропіллю.

