Інтерфакс-Україна
Події
09:42 08.02.2026

Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

1 хв читати
Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області, але завдяки оборонцям йому це не вдалося, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - йдеться в повідомленні Козицького у Телеграм-каналі.

За його словами, попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий попереджав про вибухи в місті.

Очільник Львівської ОВА в свою чергу зазначав, що звуки вибухів, які містяни могли чути у Львові та в Ходорові, означають, що протиповітряна оборона знищила ворожі безпілотники.

Теги: #атака_рф #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 08.02.2026
Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

Окупанти вночі атакували об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині, без постраждалих

11:23 08.02.2026
На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

На Львівщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, матір затримано

09:27 08.02.2026
Вночі в Одесі ворог атакував промисловий об’єкт, пошкоджено релігійну споруду

Вночі в Одесі ворог атакував промисловий об’єкт, пошкоджено релігійну споруду

18:33 07.02.2026
На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

17:53 07.02.2026
Російський удар знищив склад готової продукції "Рошен" в Яготині

Російський удар знищив склад готової продукції "Рошен" в Яготині

17:25 07.02.2026
Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії – Сибіга

Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії – Сибіга

14:02 17.01.2026
На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

10:04 16.01.2026
Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

Президент Чехії відвідав шпиталь у Винниках та заявив про допомогу у відновленні енергетики

16:29 15.01.2026
На Львівщину приїхав президент Чехії

На Львівщину приїхав президент Чехії

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові санкції проти постачальників компонентів для російських ракет і дронів та фінансового сектору РФ

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

ОСТАННЄ

Ускладнення руху транспорту можливе в понеділок через ожеледицю – Укргідрометцентр

Сильні морози ненадовго повернуться в Україну

Російські обстріли забрали життя жителя Донецької області, ще 5 поранені – ОВА

Через російські обстріли Краматорська загинула одна людина, ще троє поранені

Окупанти захопили за добу 11 кв. км в Донецькій області на трьох напрямках

Окупанти за тиждень випустили по Україні понад 2 тис. дронів і 116 ракет – Зеленський

Рух поїздів на Чернігівщині та Сумщині зазнає змін через атаку на залізничну інфраструктуру - УЗ

На Київщині для розчищення доріг та протиожеледної обробки залучено 181 одиницю спецтехніки

Графіки погодинних відключень наразі не діють у переважній більшості областей України - "Укренерго"

Кількість постраждалих у Херсоні внаслідок нічного обстрілу зросла до восьми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА