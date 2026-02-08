Ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру Львівщини - ОВА

Ворог намагався атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області, але завдяки оборонцям йому це не вдалося, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Під час сьогоднішньої повітряної тривоги ворог знову намагався атакувати обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Дякуючи нашим оборонцям, йому це не вдалося", - йдеться в повідомленні Козицького у Телеграм-каналі.

За його словами, попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий попереджав про вибухи в місті.

Очільник Львівської ОВА в свою чергу зазначав, що звуки вибухів, які містяни могли чути у Львові та в Ходорові, означають, що протиповітряна оборона знищила ворожі безпілотники.