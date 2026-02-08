Вночі в Одесі ворог атакував промисловий об’єкт, пошкоджено релігійну споруду

Фото: Одеська МВА

В результаті нічних атак російських військ на Одесу пошкоджено промисловий об’єкт та вибито вікна в релігійній споруді, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Маємо пошкодження промислового обʼєкта. Також вибуховою хвилею вибито вікна в релігійній споруді. Щодо житлового фонду - пошкодження мінімальні. Комунальні служби вже відпрацювали на місцях та оперативно усунули наслідки", - наголосив Лисак.

Очільник МВА також зазначив, що інформації щодо постраждалих в результаті атаки не надходило.