Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

Столиця повертається до тимчасових графіків відключень, повідомляє енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ: повертаємось до тимчасових графіків. Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", - йдеться в повідомленні компанії у Телеграм-каналі ранком неділі.

Ознайомитися з графіками можна у чат-боті чи на сайті компанії або в додатку "Київ Цифровий".