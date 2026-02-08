Інтерфакс-Україна
Події
09:10 08.02.2026

Київ повертається до тимчасових графіків відключень - ДТЕК

1 хв читати
Столиця повертається до тимчасових графіків відключень, повідомляє енергохолдинг "ДТЕК".

"Київ: повертаємось до тимчасових графіків. Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", - йдеться в повідомленні компанії у Телеграм-каналі ранком неділі.

Ознайомитися з графіками можна у чат-боті чи на сайті компанії або в додатку "Київ Цифровий".

Теги: #київ #відключення_світла

