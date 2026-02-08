ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 69 ворожих БпЛА із 101, є влучання на 13 локаціях

Сили оборони станом на 8:30 неділі знешкодили 69 ворожі БпЛА із 101, що атакували Україну, є влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 8 лютого (з 18:00 7 лютого) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., близько 70 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.