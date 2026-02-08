Інтерфакс-Україна
08:33 08.02.2026

Нетаньягу зустрінеться з Трампом у середу для обговорення переговорів з Іраном

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу переніс свій візит до Вашингтона і зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у середу для обговорення переговорів із Іраном щодо потенційної ядерної угоди, повідомляє портал Axios.

Оголошення про перенесення візиту було зроблено наступного дня після того, як спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Омані переговори з міністром закордонних справ Ірану щодо потенційної ядерної угоди.

Офіс Нетаньягу підкреслив, що прем’єр "вважає, що будь-які переговори повинні включати обмеження для балістичних ракет Ірану та припинення підтримки іранської осі".

"Спочатку Нетаньягу планував зустрітися з Трампом у Білому домі 18 лютого. Офіційне джерело Білого дому повідомило Axios, що саме Нетаньягу у п’ятницю попросив перенести візит на тиждень раніше та зустрітися з Трампом уже цієї середи", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #іран #переговори #ізраїль #сша

