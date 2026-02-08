Під час нічних обстрілів Дніпропетровщини поранено дитину, пошкоджено будинки - ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Після опівночі 8 лютого російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, унаслідок чого поранено 10-річного хлопчика та пошкоджено три приватні будинки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Після опівночі ворог атакував Дніпровський район. Постраждала дитина - хлопчик 10 років. Він у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої важкості", - йдеться в повідомленні очільника ОВА ранком неділі.

За його словами, по Нікопольщині ворог вів вогонь із важкої артилерії. Удари прийшлися по райцентру, а також по Покровській та Червоногригорівській громадах.