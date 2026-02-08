Інтерфакс-Україна
07:46 08.02.2026

Російські війська обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона, поранено трьох жінок - ОВА

Росіяни здійснили обстріл Корабельного району Херсона з РСЗВ, унаслідок чого поранення дістали троє жінок, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район Херсона…До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми", - йдеться в повідомленні ОВА у Телеграм.

Окрім того, за інформацією пресслужби ще одній 76-річній мешканці Херсона медичну допомогу надали на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

 

