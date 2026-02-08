Окупанти за добу втратили 1 040 осіб та 65 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 040 окупантів, 1 танк, 8 артсистем, 1 бронемашину, 468 БПЛА, а також 65 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Фейсбук ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 246 330 (+1 040) осіб, танків – 11 651 (+1) од., бойових броньованих машин – 24 010 (+1) од., артилерійських систем – 37 044 (+8) од, РСЗВ – 1 637 (+0) од, засоби ППО – 1 295 (+0) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 127 549 (+468) од, крилаті ракети – 4 269 (+24) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 77 439 (+60) од, спеціальна техніка – 4 069 (+5) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.