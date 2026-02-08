8 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

8 лютого відзначають День чоловіків, День пропозиції руки та серця, День нірвани, День опери.

Віряни вшановують пам'ять святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.

День чоловіків

День чоловіків — незвичайне свято, популярне у соцмережах, результат соціального тиску на чоловіків. У світі, переповненому романтикою, плюшевими ведмедиками та рожевими листівками, існує день, створений спеціально для сильної половини людства, щоб перевести подих. День чоловіків (Man Day) відзначається щорічно в неділю перед Днем святого Валентина.

День пропозиції руки та серця

Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця. Хоча романтичне свято не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.

День опери

Неофіційне свято День опери, що виникло в соціальних мережах у 2018 році з хештегу #OperaDay відзначається 8 лютого. Присвячений вшануванню і насолоді від опери, багатого і складного музичного жанру, який поєднує в собі музику, театр і розповідь.

Опера – це форма сценічного мистецтва, що поєднує музику з текстом (лібрето) для створення драматичної інсценізації історії з акторською грою, декораціями, костюмами і танцями. Термін "опера" в перекладі з італійської означає "твір", і цей жанр включає різні види, такі як opera seria (благородна і серйозна), opera buffa (комедійна), оперета (легка опера) і напівопера (що поєднує розмовні діалоги з розділами, схожими на маски).

Опера відома своїм потужним стилем співу, а оперні співаки славляться своєю здатністю проектувати свої голоси на цілі оперні театри без мікрофонів. Серед відомих оперних виконавців – Лучано Паваротті, Марія Каллас, Андреа Бочеллі та Дженні Лінд.

Опера вперше виникла в Італії і швидко поширилася по всій Європі, включно з Францією, Англією, Німеччиною. Перші опери були зосереджені на відродженні давньогрецької драми, зокрема на ролі хору. Перший оперний сезон відбувся у Венеції в 1637 році, і відтоді опера розвивалася і розходилася у багатьох напрямах.

Один з найкращих способів відсвяткувати День опери – відвідати виставу в місцевому театрі або переглянути оперні вистави онлайн. Це дозволяє людям зануритися в цей вид мистецтва і оцінити його красу і складність.

Оперні театри, відомі своїми чудовими архітектурними рішеннями, пропонують екскурсії, які дають уявлення про історію та структуру цих культурних пам’яток.

Оперним мистецтвом насолоджувалися протягом століть, і День опери вшановує численні шляхи розвитку цього виду мистецтва. Це свято не лише для любителів опери, але й для тих, хто цікавиться історією та архітектурою оперних театрів.

День опери – це свято мистецтва, яке протягом століть зачаровувало глядачів своїми захоплюючими голосами, драматичними історіями і ретельно продуманими постановками.

День нірвани

Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День Нірвани чи Парінірвани. Вважається, що в день перед фізичною смертю Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.

Нірвана з санскриту перекладається як "згасання", "відсутність хвилювання" та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти. В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Мозеса Гомберга (Ґомберґа) (справж. - Мойсей Гершкович) (1866-1947), американського хіміка-органіка, народженого в Україні;

150 років від дня народження Паули Модерзон-Беккер (1876-1907), німецької художниці;

130 років від дня народження Василя Онисимовича Хмурого (справж. - Бутенко) (1896-1940), українського журналіста, мистецтвознавця, театрального критика, педагога, одного з перших дослідників українського авангардного мистецтва, жертви сталінського терору;

120 років від дня народження Честера Флойда Карлсона (1906-1968), американського фізика, винахідника, зокрема ксерографії.

Ще цього дня:

1914 – У Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ";

1916 – У Цюриху (Швейцарія) група поетів оголосила про появу нової мистецької течії – дадаїзму;

1921 – РНК УСРР ухвалила декрет про заповідник "Асканія-Нова" (розвивався Ф. Фальц-Фейном з 1874 р.);

1928 – Перша передача телесигналу через океан – із Лондона до Нью-Йорку;

1965 – У Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні;

1969 – Відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747 (зараз найбільший – Аеробус A380);

1971 – Засновано одну з трьох основних фондових бірж США – NASDAQ;

1981 – У тисняві на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у Піреї (Греція) загинула 21 людина;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном;

1994 – Україна приєдналась до програми НАТО "Партнерство заради миру";

1997 – У Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку у 2003 році було перейменовано на Християнсько-Демократичний Союз.

Церковне свято:

8 лютого у церковному календарі – День великомученика Теодора Стратилата та святого пророка Захарії Серповидця.

Теодор Стратилат – християнський святий, який жив у III столітті. Він був військовим генералом під час правління римського імператора Ліцінія. Він відмовився приносити жертви язичницьким богам і зізнався у своїй вірі в Христа, за що був засуджений до смерті і страчений на колесі.

Захарія Серповидець – старозавітний пророк, який традиційно вважається автором книги Захарії, одинадцятої з дванадцяти малих пророків. Він передбачав майбутнє Ізраїлю та народів, а також прихід Месії, який мав бути царем, священиком і страждаючим слугою. Захарія також бачив багато символічних видінь, які відображали плани Бога для свого народу. Книга Захарії містить багато цитат та відсилань до Нового Заповіту, особливо до Євангелія від Матвія та Апокаліпсису.

Іменини:

Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір.

З прикмет цього дня:

Сьогодні не можна вихвалятися, сваритися і лихословити.

8 лютого (за народним календарем — Захарія Серповидця) традиційно прогнозують погоду на весну та майбутній урожай. Холодний день віщує швидку весну, а гуси, що купаються в снігу, — потепління. Також вважалося, що іній на деревах обіцяє багато меду, а стукіт дятла — ранню весну.