Інтерфакс-Україна
Події
06:42 08.02.2026

У Тернополі частина котелень працює на генераторах - мер

1 хв читати

Частина міських котелень у Тернополі працює на генераторах, що дозволило протягом дня забезпечити подачу тепла до житлових будинків попри складну ситуацію в енергетиці країни, повідомив міський голова Сергій Надал.

"Незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці країни, нам вдалося забезпечити подачу води, роботу водовідведення, котельні протягом дня подавали тепло у будинки. Частина котелень працює на генераторах", - повідомив Надал.

Водночас міський голова зазначив, що ситуація в енергосистемі країни залишається складною. У зв’язку з цим з 8 лютого у Тернополі працюватимуть пункти обігріву в різних мікрорайонах міста.

Джерело: https://t.me/nadal_online/15658

Теги: #ситуація #тернопіль #тепло #енергетика

