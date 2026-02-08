У Тернополі частина котелень працює на генераторах - мер

Частина міських котелень у Тернополі працює на генераторах, що дозволило протягом дня забезпечити подачу тепла до житлових будинків попри складну ситуацію в енергетиці країни, повідомив міський голова Сергій Надал.

"Незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці країни, нам вдалося забезпечити подачу води, роботу водовідведення, котельні протягом дня подавали тепло у будинки. Частина котелень працює на генераторах", - повідомив Надал.

Водночас міський голова зазначив, що ситуація в енергосистемі країни залишається складною. У зв’язку з цим з 8 лютого у Тернополі працюватимуть пункти обігріву в різних мікрорайонах міста.

Джерело: https://t.me/nadal_online/15658