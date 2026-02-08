Інтерфакс-Україна
Події
05:36 08.02.2026

Міністр ЗС Франції підтвердила готовність до поглиблення оборонної співпраці з Україною - Умєров

Міністр Збройних сил Франції Катрін Вотрен підтвердила готовність країни до подальшого поглиблення оборонної співпраці з Україною, повідомляє секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Сторони також обговорили подальші напрями двостороннього співробітництва у сфері оборони та військово-технічної підтримки. Умєров підкреслив, що Франція є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони і додав: "Ми високо цінуємо послідовну підтримку Франції та розраховуємо на подальше поглиблення нашої співпраці"

"Катрін Вотрен підтвердила незмінну підтримку та запевнила у готовності Франції й надалі розвивати співпрацю в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні Умєрова, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/umerov_rustem/350

Теги: #оборона #співпраця #франція

