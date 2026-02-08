МЗС: З німецькою благодійною організацією передали Центру відновлення слуху для військових операційний мікроскоп

Центр відновлення слуху для військових отримав новий операційний мікроскоп Zeiss Extaro M, переданий МЗС України та німецькою благодійною організацією "Жовто-блакитний хрест".

"Дипломатія не може бути осторонь, коли йдеться про життя, здоров’я і гідність наших людей. Особливо – наших військових. Тому проєкти та ініціативи на підтримку наших захисників є для мене як міністра безумовним пріоритетом", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У МЗС зазначили, що Центр відновлення слуху для військових працює на базі Rhino Center за підтримки благодійного фонду "Півник", завдяки якому операції для українських захисників є безкоштовними.

Під час заходу Сибіга вручив відзнаку "Бурштинове Серце" почесній консулці України в Кельні Лінді Май, яка очолює благодійну організацію "Жовто-блакитний хрест".

Використання нового обладнання дозволить збільшити кількість безкоштовних операцій із відновлення слуху для військових зі 150 до понад 230 на рік.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/8173