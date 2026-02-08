Спроби противника незаконно активувати Starlink будуть заблоковані, причетним загрожує ув’язнення - радник Міноборони

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") заявив, що противник здійснює спроби незаконної активації терміналів Starlink, однак усі такі пристрої будуть заблоковані, а особи, які погодяться на співпрацю з ворогом, нестимуть кримінальну відповідальність.

"противник шукає варіанти активації Старлінк. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д…Всі ці Старлінкі ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити "легкі гроші" від ворога чекає увʼязнення і не мале", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

За його словами, для противника Starlink є настільки важливим, що він розгорнув цілу мережу пошуку зрадників, готових оформити термінали на себе через ЦНАП.

Бескрестнов також зазначив, що розмір винагороди за такі дії вже сягає 10 тис. грн.

"Ми звіримо номери Старлінків у ворога з даними ЦНАП і "любителі легких грошей" отримають 15 років або довічне ув’язнення, якщо цей Старлінк стане причиною загибелі людей", - наголосив він.

Джерела: t.me/serhii_flash/6923

t.me/serhii_flash/6924