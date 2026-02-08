У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два багатоквартирні будинки, одна людина постраждала

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на віддалений мікрорайон Чугуєва пошкоджено два багатоквартирні будинки, одна людина отримала поранення, повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва.

"За уточненою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу пошкодження отримали два багатоквартирних будинки. Одна людина звернулася по медичну допомогу. Наслідки обстрілу усуваються", йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

