01:53 08.02.2026

Сили оборони відбили з початку доби 241 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 241 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 39 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіабомби. Крім того, застосував 1666 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34775

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

