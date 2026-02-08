Інтерфакс-Україна
00:59 08.02.2026

Британія розглядає можливість захоплення танкерів російського "тіньового флоту" - ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість захоплення танкерів, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", що може стати новим фронтом проти Москви на тлі зниження доходів Росії від експорту нафти, повідомляє The Guardian.

За даними британських оборонних джерел, на які опирається газета, військові варіанти захоплення "негідних" кораблів обговорювались із союзниками по НАТО, проте після аналогічної операції США в Атлантиці місяць тому конкретних дій не було.

"У січні Lloyd’s List Intelligence зафіксував 23 судна тіньового флоту з фальшивими або шахрайськими прапорами в Ла-Манші та Балтійському морі. Більшість із них експортують російську нафту, переважно морським шляхом до Китаю, Індії та Туреччини", - йдеться в повідомленні.

"Королівський флот може оскаржити будь-яку кількість суден за морським правом, оскільки вони фактично позбавлені громадянства. Але вони цього не роблять, бо є ризики ескалації", - зазначив головний редактор Lloyd’s List Річард Мід.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, будь-яку нафту, захоплену в рамках таких операцій, можна було б продати і направити в Україну для боротьби з вторгненням Путіна.

Експерти зазначають, що у Росії на морський експорт припадає близько 5–6 млн барелів нафти на день, з яких 60% йде до Китаю та Індії. Після введення західних санкцій Москва закупила близько 400 старих танкерів для створення тіньового флоту, часто з фальшивими прапорами та низькою страховкою.

Джерело: www.theguardian.com/world/2026/feb/07/uk-threatens-to-seize-russia-linked…

Теги: #танкери #тіньовий_флот #британія #рф

