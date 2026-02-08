Інтерфакс-Україна
Події
00:28 08.02.2026

Орбан: Україна є ворогом Угорщини через вимоги відмовитися від дешевих російських енергоносіїв

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що постійні вимоги України щодо обмеження постачання дешевих російських енергоносіїв шкодять інтересам його країни.

"Поки Україна робить це, Україна — і я перепрошую, що кажу це — наш ворог. Україна шкодить нашим елементарним інтересам, постійно вимагаючи, і Брюссель вимагає, щоб Угорщина була відрізана від дешевих російських енергоносіїв", - сказав Орбан під час "антивоєнної конференції" у Сомбатгеї.

Він також додав: "Якщо хтось каже, що Угорщину можна відрізати від дешевих російських енергоносіїв і в той же час захищає скорочення рахунків за електроенергію, — той, хто це говорить, або дурний… або він бреше".

Джерело https://www.youtube.com/live/BTW0M5GBevU?si=ioijM81S6hUiQET8

Теги: #угорщина #думка #орбан #енергоносії

