На Київщині працюють 530 Пунктів незламності на тлі складної енергетичної ситуації - ОВА

На Київщині, де ситуація з електропостачанням залишається вкрай складною через системні атаки ворога на енергетичну та теплову інфраструктуру, працюють 530 Пунктів незламності, готових цілодобово приймати людей і надавати їм базові послуги, повідомив начальник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Ворог продовжує системні атаки об’єктів енергетичної та теплової інфраструктур, прагнучи залишити населення без світла й тепла — базових людських потреб. Наслідки цих ударів відчутні — електроенергії, на жаль, в загальній системі все менше, і найближчими днями гострий дефіцит зберігатиметься та буде суттєво відчутним", – написав Калашник у своєму Телеграм-каналі.

Особлива увага приділяється соціально вразливим категоріям. Одиноким літнім людям уже передано понад 10 тисяч теплових наборів, а щодоби забезпечується близько 22 тисяч порцій гарячого харчування. Крім того, у регіоні працюють 530 Пунктів незламності, готових приймати людей цілодобово, при цьому ухвалені рішення щодо пом’якшення вимог комендантської години, щоб забезпечити їх доступність.

За його словами, уся критична інфраструктура регіону — котельні, об’єкти водопостачання та лікарні — переведена на альтернативні джерела енергії: когенераційні установки, генератори та сонячні електростанції. Це дозволяє продовжувати подачу електроенергії побутовим споживачам.

Калашник наголосив на необхідності обмежень споживання у громадах, включно з вимкненням вуличного освітлення та підсвітки реклами, обмеженням освітлення у місцях загального користування та ліфтах у багатоповерхівках. "Маємо менше споживати й більше генерувати, аби дати більше світла в кожну оселю", – зазначив він.

