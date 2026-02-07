Інтерфакс-Україна
Події
23:18 07.02.2026

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

1 хв читати

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох працівників територіального центру комплектування (ТЦК), які були встановлені причетними до нанесення тяжких тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку, що призвели до його смерті.

За даними правоохоронців, повідомлення про смерть потерпілого надійшло 7 лютого після опівночі. Попередня експертиза встановила, що смерть настала внаслідок травми голови.

На місці події поліцейські вилучили речові докази та транспортний засіб зі слідами крові, а також опитали свідків і очевидців.

"У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Іх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://dp.npu.gov.ua/news/politsiia-zatrymala-trokh-viiskovosluzhbovtsiv-ttsk-prychetnykh-do-nanesennia-smertelnykh-tilesnykh-ushkodzhen-mistsevomu-zhyteliu

Теги: #тцк #дніпропетровська #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 07.02.2026
Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

20:38 06.02.2026
У Рівному невідомі напали на групу оповіщення ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаним після проходження ВЛК

У Рівному невідомі напали на групу оповіщення ТЦК та допомогли втекти військовозобов’язаним після проходження ВЛК

19:00 06.02.2026
П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

П'ятеро постраждалих у Дніпропетровській області через обстріли протягом дня, пошкоджені 12 будинків – ОВА

12:35 06.02.2026
ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

08:58 06.02.2026
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

19:16 05.02.2026
В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

19:02 05.02.2026
Загинула жінка у Нікопольському районі на Дніпропетровщині через артобстріл ворога

Загинула жінка у Нікопольському районі на Дніпропетровщині через артобстріл ворога

12:41 05.02.2026
У Львові жінка вистрілила в мікроавтобус ТЦК

У Львові жінка вистрілила в мікроавтобус ТЦК

11:16 04.02.2026
Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

08:33 04.02.2026
Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

Атака БпЛА на Дніпропетровщину: Двоє загиблих, двоє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА