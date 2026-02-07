Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

Поліція Дніпропетровської області затримала трьох працівників територіального центру комплектування (ТЦК), які були встановлені причетними до нанесення тяжких тілесних ушкоджень 55-річному чоловіку, що призвели до його смерті.

За даними правоохоронців, повідомлення про смерть потерпілого надійшло 7 лютого після опівночі. Попередня експертиза встановила, що смерть настала внаслідок травми голови.

На місці події поліцейські вилучили речові докази та транспортний засіб зі слідами крові, а також опитали свідків і очевидців.

"У результаті вжитих заходів було встановлено, що до нанесення смертельних тілесних ушкоджень причетні троє військовослужбовців ТЦК. Іх затримали, наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини злочину", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційній сторінці ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Наразі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://dp.npu.gov.ua/news/politsiia-zatrymala-trokh-viiskovosluzhbovtsiv-ttsk-prychetnykh-do-nanesennia-smertelnykh-tilesnykh-ushkodzhen-mistsevomu-zhyteliu