Інтерфакс-Україна
Події
22:40 07.02.2026

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

1 хв читати
LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA після перемоги в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" заявила, що постарається представити країну на конкурсі якомога краще.

"Пісня про те, що треба йти туди, куди страшно, тому що тільки тоді, коли ти туди йдеш, починається нова реальність. Я хочу зізнатися, чого я найбільше боялася, коли йшла на нацвідбір - бути неприйнятою спільнотою, до якої я вважаю себе приналежною. І те, що за мене люди все таки проголосували, для мене має неймовірне значення", - сказала засновниця та вокалістка фольк-джазового проєкту Вікторія Корнікова після оголошення результатів національного відбору.

Вона наголосила, що для неї велика честь представляти країну і вона постарається зробити це якомога краще.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.

Теги: #євробачення #результати #нацвідбір

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:37 07.02.2026
LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

22:09 07.02.2026
У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

12:38 06.02.2026
Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2026" відбудеться у суботу, передбачено виступи гурті Ziferblat і Tvorchi та Джамали

19:24 03.02.2026
VEON і низка акціонерів "Київстар" продали 14,375 млн його акцій по $10,5 за SPO з 5-кратною перепідпискою

VEON і низка акціонерів "Київстар" продали 14,375 млн його акцій по $10,5 за SPO з 5-кратною перепідпискою

16:07 02.02.2026
Глядацьке голосування за представника України на "Євробаченні-2026" відбудеться в "Дії" та за допомогою SMS

Глядацьке голосування за представника України на "Євробаченні-2026" відбудеться в "Дії" та за допомогою SMS

11:05 31.01.2026
Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

Molodi, The Elliens і "ЩукаРиба" мають найменше прослуховувань пісень серед фіналістів нацвідбору "Євробачення-2026"

08:25 31.01.2026
ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

12:04 30.01.2026
Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

10:51 30.01.2026
У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

У журі нацвідбору "Євробачення-2026" будуть Руслана, Огнєвіч, Філатов, Дроздов і Томільченко

11:26 29.01.2026
Оголошено ведучих "Євробачення-2026"

Оголошено ведучих "Євробачення-2026"

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА