LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA після перемоги в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" заявила, що постарається представити країну на конкурсі якомога краще.

"Пісня про те, що треба йти туди, куди страшно, тому що тільки тоді, коли ти туди йдеш, починається нова реальність. Я хочу зізнатися, чого я найбільше боялася, коли йшла на нацвідбір - бути неприйнятою спільнотою, до якої я вважаю себе приналежною. І те, що за мене люди все таки проголосували, для мене має неймовірне значення", - сказала засновниця та вокалістка фольк-джазового проєкту Вікторія Корнікова після оголошення результатів національного відбору.

Вона наголосила, що для неї велика честь представляти країну і вона постарається зробити це якомога краще.

Як повідомлялося, 70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України, LELÉKA із піснею Ridnym виступатиме в другій частині другого півфіналі "Євробачення-2026", який відбудеться" 14 травня.