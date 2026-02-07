Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

Фото: Міненерго

Перспективи збільшення обсягів імпорту природного газу з країн ЄС та інші ключові виклики та пріоритети роботи "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) на найближчий період обговорив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на нараді з членами наглядової ради та дирекції компанії.

"Особливу увагу приділили виконанню завдань із проходження осінньо-зимового періоду, темпам відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок збройної агресії рф, а також питанням підвищення стійкості ГТС", – написав глава Міненерго в Телеграм за результатами зустрічі.

Згідно із фотографіями, на нараді поруч із Шмигалем сидить Наталія Бойко, яка цього тижня повідомила про завершення п’ятирічної роботи в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", де вона була представником держави. Після цього видання "Економічна правда" написало, що Бойко може очолити ОГТСУ у статусі в.о.

