Інтерфакс-Україна
Події
22:36 07.02.2026

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

1 хв читати
Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС
Фото: Міненерго

Перспективи збільшення обсягів імпорту природного газу з країн ЄС та інші ключові виклики та пріоритети роботи "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) на найближчий період обговорив перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на нараді з членами наглядової ради та дирекції компанії.

"Особливу увагу приділили виконанню завдань із проходження осінньо-зимового періоду, темпам відновлення об’єктів, пошкоджених унаслідок збройної агресії рф, а також питанням підвищення стійкості ГТС", – написав глава Міненерго в Телеграм за результатами зустрічі.

Згідно із фотографіями, на нараді поруч із Шмигалем сидить Наталія Бойко, яка цього тижня повідомила про завершення п’ятирічної роботи в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", де вона була представником держави. Після цього видання "Економічна правда" написало, що Бойко може очолити ОГТСУ у статусі в.о.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12275

Теги: #огтсу #імпорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 05.02.2026
Імпорт е/е у січні зріс на 40%

Імпорт е/е у січні зріс на 40%

18:44 01.02.2026
Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

22:18 30.01.2026
Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

Шмигаль: Продовжуємо створювати умови для збільшення імпорту електроенергії державними компаніями

15:33 29.01.2026
Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

Зеленський: "Нафтогаз" імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання

15:48 28.01.2026
Україна у 2025р збільшила імпорт овочів борщового набору більш ніж вдвічі

Україна у 2025р збільшила імпорт овочів борщового набору більш ніж вдвічі

15:09 28.01.2026
Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

Україна у 2025р. наростила імпорт томатів на третину, огірків – на 46,3%

14:41 28.01.2026
Україна у 2025р наростила імпорт картоплі у 2,4 рази — до 124 тис. тонн

Україна у 2025р наростила імпорт картоплі у 2,4 рази — до 124 тис. тонн

15:21 27.01.2026
Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

Україна та Польща домовилися про збільшення на 20% до кінця квітня потужностей для імпорту газу – Шмигаль

18:01 24.01.2026
Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

13:16 22.01.2026
Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА