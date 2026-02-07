Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Головний майстер-сержант Михайло Проценко загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами, його колега отримав тяжкі травми та перебуває в лікарні, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших", – повідомив Клименко у Телеграм.

За інформацією міністра, Проценко працював на зруйнованому об’єкті від ночі. Внаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув, намагаючись врятувати інших: "Висловлюю найщиріші співчуття родині, близьким та колегам загиблого. Це непоправна втрата для великої родини МВС та всієї країни".

За його словами, сили ДСНС сьогодні залучалися до робіт на сімох складних локаціях, куди поцілив ворог. Роботи були важкими, виснажливими та з великим ризиком для життя.