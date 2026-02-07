Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у співпраці з чеською неурядовою організацією Post Bellum за останні два тижні Україна вже отримала частину із 354 генераторів різної потужності, а решту планується доставити для підтримки енергетичної інфраструктури країни.

"Сьогодні я був радий зустрітися з представниками чеської неурядової організації Post Bellum, щоб подякувати їм за їхню принципову солідарність з Україною та життєво важливу підтримку, оскільки Росія продовжує свої атаки на нашу енергетичну інфраструктуру", - повідомив Сибіга.

За його словами, у співпраці з Посольством України в Празі організація розпочала додатковий збір коштів, щоб допомогти Україні залишатися в теплі. За останні два тижні Post Bellum доставила та планує доставити 354 генератори різної потужності.

"Разом з Post Bellum генератор потужністю 500 кВт - подарунок від першої леді Чехії Єви Павлової - встановлюється в одній з київських лікарень", - йдеться в повідомленні Сибіги, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Міністр висловив вдячність усім чеським партнерам і чеському народу за "людяність, непохитну підтримку і дуже важливу допомогу".