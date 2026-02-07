Інтерфакс-Україна
21:00 07.02.2026

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що найближчі кілька діб будуть дуже складними для столиці через сильні морози та вкрай складну ситуацію в енергосистемі.

"Мусимо пройти найближчі кілька діб, що будуть дуже складними для Києва. У столиці знову прогнозують сильні морози, зокрема, вночі. Через вкрай складну ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого обстрілу ворога, в більшості регіонів країни тривають аварійні відключення", - наголосив Кличко.

Мер доручив главам райдержадміністрацій столиці забезпечити належну роботу пунктів обігріву, у яких має бути тепло, електрика та харчування. Він також наголосив, що голови районів разом із міськими службами повинні подбати про підключення генераторів у пунктах, забезпечення їх паливом та всім необхідним, щоб мешканці могли погрітися, зарядити пристрої та перекусити.

"Нагадаю, що, зокрема, в Дарницькому. Дніпровському та Деснянському районах столиця раніше облаштувала також опорні пункти, де є можливість для мешканців міста залишитися на ніч", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

 

Теги: #київ #електроенергія #ситуація

