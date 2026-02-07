Інтерфакс-Україна
Події
20:45 07.02.2026

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами загинула одна людина, ще дві отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула і дві - поранені: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Жовту Кручу. російські КАБи убили 62-річну жінку. Ще дві жінки - 62 та 65 років - отримали поранення", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.

Окрім того, унаслідок ударів авіабомб були зруйновані приватні будинки та господарські споруди, виникла пожежа.

 

Теги: #запорізька #жертви #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:45 07.02.2026
Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

12:00 07.02.2026
Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

Дрони СБУ атаковали хімзавод в Тверській області РФ, що працює на міноборони ворога

11:00 07.02.2026
Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

Ворог атакував Україну 447 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях - ПС

10:11 07.02.2026
Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

Міненерго: Через значні пошкодження обмеження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту е/е

09:45 07.02.2026
На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

На Рівненщині ворог влучив у багатоквартирний житловий будинок, є поранені - ОВА

08:00 07.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

08:58 06.02.2026
У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

08:13 06.02.2026
У Запоріжжі відновили електропостачання всім споживачам після нічних обстрілів - ОВА

У Запоріжжі відновили електропостачання всім споживачам після нічних обстрілів - ОВА

05:31 06.02.2026
Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

23:47 05.02.2026
Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА