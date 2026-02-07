Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

У Запорізькому районі внаслідок ворожої атаки керованими авіабомбами загинула одна людина, ще дві отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула і дві - поранені: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Жовту Кручу. російські КАБи убили 62-річну жінку. Ще дві жінки - 62 та 65 років - отримали поранення", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.

Окрім того, унаслідок ударів авіабомб були зруйновані приватні будинки та господарські споруди, виникла пожежа.