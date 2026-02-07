"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

НЕК "Укренерго" у неділю застосовуватиме протягом усієї доби графіки погодинних відключень електроенергії, а в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать діяти аварійні знеструмлення.

"Завтра, 8 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться в повідомленні компанії у Телеграм.

Також пресслужба НЕК "Укренерго" зазначає, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі продовжать застосовуватися аварійні знеструмлення: "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків вимушених відключень в усіх регіонах".

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.