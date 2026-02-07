Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вдень в суботу, 7 лютого, продовжували удари по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та FPV-дрони, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 6 багатоквартирних і 4 приватні будинки, господарські споруди, ветеринарна клініка, кафе, банк, 2 навчальні заклади. Згоріло авто, ще 2 – побиті. Зачепило лінії електропередач", - написав Ганжа в телеграм-каналі.

Атакував агресор і Синельниківщину. Туди спрямував безпілотники і КАБи. Потерпали саме Синельникове, Покровська, Петропавлівська, Славгородська громади.

"Постраждали шестеро людей. Серед них – діти. 4-річний хлопчик оговтуватися буде вдома, юнак 17 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості. Як і троє дорослих", - наголосив голова ОВА.

Крім того, в результаті обстрілів виникли пожежі. Знищена приватна оселя, ще декілька – понівечені. Як і господарські споруди, гараж.