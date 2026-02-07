Інтерфакс-Україна
Події
19:52 07.02.2026

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

1 хв читати
Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вдень в суботу, 7 лютого, продовжували удари по Нікопольщині, застосовуючи артилерію та FPV-дрони, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені 6 багатоквартирних і 4 приватні будинки, господарські споруди, ветеринарна клініка, кафе, банк, 2 навчальні заклади. Згоріло авто, ще 2 – побиті. Зачепило лінії електропередач", - написав Ганжа в телеграм-каналі.

Атакував агресор і Синельниківщину. Туди спрямував безпілотники і КАБи. Потерпали саме Синельникове, Покровська, Петропавлівська, Славгородська громади.

"Постраждали шестеро людей. Серед них – діти. 4-річний хлопчик оговтуватися буде вдома, юнак 17 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості. Як і троє дорослих", - наголосив голова ОВА.

Крім того, в результаті обстрілів виникли пожежі. Знищена приватна оселя, ще декілька – понівечені. Як і господарські споруди, гараж.

 

Теги: #дніпропетровщина #удари #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 06.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 152 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 152 бойових зіткнення

08:30 05.02.2026
Захисники України в ніч на 5 лютого знищили або подавили 156 зі 185 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 5 лютого знищили або подавили 156 зі 185 засобів повітряного нападу росіян

08:17 05.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 133 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 133 бойові зіткнення

08:26 04.02.2026
ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

ППО України знешкодило 88 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 14 локаціях

20:34 03.02.2026
Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

08:08 03.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 167 бойових зіткнень

08:56 02.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

17:53 01.02.2026
ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

17:46 01.02.2026
Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

08:12 01.02.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 338 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА