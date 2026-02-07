Світло в Києві зараз є 1,5-2 години на добу – ДТЕК

Енергосистема через удар Росії у ніч з 6 на 7 лютого працює з максимальними обмеженнями, найскладніше ситуація у Києві, де з урахуванням попередніх тривалих ударів по інфраструктурі світло зараз є 1,5–2 години на добу, повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

"Звичні графіки не діють… Попереду складні дні", – йдеться у повідомлені компанії у телеграм у суботу ввечері.

ДТЕК нагадала, що в результаті удару цієї ночі пошкоджені дві теплоелектростанції ДТЕК і ключові високовольтні підстанції, що призвело до вимушеного розвантаження АЕС та втрати Україною значної частину доступної електроенергії.

Зранку у суботу після ударів перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що по всій території України застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень (що відповідає 6-4 годинам зі світлом за добу), а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень.