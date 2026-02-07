Інтерфакс-Україна
18:37 07.02.2026

Зеленський обговорив із міністром ЗС Франції пришвидшення постачання систем ППО

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою Збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен, яка вперше відвідала Україну після призначення на посаду в жовтні минулого року, повідомляє пресслужба голови держави.

"Основну увагу під час обговорення приділили військовій допомозі, посиленню української ППО системами й ракетами та розширенню авіації України французькими літаками Mirage і Rafale", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Україна дуже цінує високий рівень відносин із Францією та підтримку з боку президента Франції Емманюеля Макрона, уряду й народу, яку вони надають із початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський поінформував про наслідки удару, якого Росія завдала по Україні вночі. Сторони обговорили, що потрібно для захисту та стійкості країни.

Він також відзначив важливість постачання систем SAMP/T і французьких літаків Mirage для посилення української ППО, що має велике значення для України на тлі постійних російських масованих атак.

"Mirage також уже авіація, яка входить у систему ППО України, знищуючи "шахеди", які використовує Росія щоденно. Ми розраховуємо на підтримку на цьому напрямку. Ми вдячні за те, що ми підписали договір щодо майбутньої сучасної авіації України, – те, що ми зможемо отримати Rafale, високоякісні літаки французького виробництва. Ми розраховуємо на нове покоління систем SAMP/T", – зазначив президент.

Він наголосив, що швидке надходження систем протиповітряної оборони посилить захист українського неба. Україна також зацікавлена в якнайшвидшій реалізації спільних проєктів із Францією в межах європейських ініціатив, передусім SAFE.

Вотрен в свою чергу запевнила в подальшій підтримці України з боку Франції. Вона відзначила результативну роботу з міністром оборони України Михайлом Федоровим, зокрема щодо модернізації радарів, які надала Франція, та співпраці у виробництві дронів.

"Франція буде дотримуватися взятих на себе зобов’язань по Rafale. Стосовно поставок – вони будуть реалізовуватися, як передбачено, в межах програми SAFE. Ми будемо вашим відданим партнером, будемо захищати вашу справу і намагатися долучати до цієї роботи в широкому сенсі європейський оборонно-промисловий комплекс, щоб посилювати наші спроможності й наш суверенітет у європейському сенсі", – наголосила вона.

Під час зустрічі також обговорили санкційну політику проти Росії. Президент зазначив, що Франція продемонструвала сміливий крок, коли затримала танкер тіньового флоту РФ. Важливо, щоб до цієї роботи приєднувались інші країни та впроваджували необхідні зміни у свої законодавства для повного блокування російських танкерів.

