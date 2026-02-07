Інтерфакс-Україна
Події
18:33 07.02.2026

На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

1 хв читати

Російські окупанти в суботу, 7 лютого, вдарили по Запорізькому району, написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"62-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він розповів, що росіяни щонайменше п’ятьма керованими авіабомбами ударили по Жовтій Кручі, зруйнувавши та пошкодивши приватні будинки.

"Пораненій надається уся необхідна медична допомога", - додав голова ОВА.

Теги: #атака_рф #запорізька_область

