На Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала жінка – ОВА

Російські окупанти в суботу, 7 лютого, вдарили по Запорізькому району, написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"62-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він розповів, що росіяни щонайменше п’ятьма керованими авіабомбами ударили по Жовтій Кручі, зруйнувавши та пошкодивши приватні будинки.

"Пораненій надається уся необхідна медична допомога", - додав голова ОВА.