Президент доручив уряду надати необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу регіонам України, в яких спостерігаються складні погодні умови.

"Я доручив уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що по всій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини.

"Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах", - зазначив президент.

Окремо Зеленський висловив подяку МВС України, усім рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям.

"Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано", - резюмував він.