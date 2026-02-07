Інтерфакс-Україна
Події
17:58 07.02.2026

Президент доручив уряду надати необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови

1 хв читати
Президент доручив уряду надати необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу регіонам України, в яких спостерігаються складні погодні умови.

"Я доручив уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині, допомогу Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що по всій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини, Харківщини.

"Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах", - зазначив президент.

Окремо Зеленський висловив подяку МВС України, усім рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – усім державним і приватним компаніям.

"Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано", - резюмував він.

Теги: #допомога #регіони #негода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:31 07.02.2026
Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

23:52 06.02.2026
Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

19:59 06.02.2026
Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський

Жителям будинків без опалення має бути надано більше допомоги – Зеленський

12:27 06.02.2026
Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

Норвегія спрямувала EUR86,4 млн до Фонду підтримки енергетики України

12:26 06.02.2026
Фонд Порошенка та київська "Євросолідарність" передають містянам ще 700 газових пальників

Фонд Порошенка та київська "Євросолідарність" передають містянам ще 700 газових пальників

12:19 06.02.2026
Швеція надасть 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

Швеція надасть 1 млрд крон на відновлення енергосистеми України

09:00 06.02.2026
Аварійні відключення електроенергії зафіксовано на Тернопільщині через обледеніння - ОВА

Аварійні відключення електроенергії зафіксовано на Тернопільщині через обледеніння - ОВА

20:58 04.02.2026
Іспанія передає України шість потужних генераторів – МЗС

Іспанія передає України шість потужних генераторів – МЗС

14:43 04.02.2026
З Азербайджану до України прямує чергова партія енергообладнання - посол

З Азербайджану до України прямує чергова партія енергообладнання - посол

21:37 03.02.2026
УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

УЧХ допомагав постраждалим від ракетно-дронових атак РФ у Києві та Харкові

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

Унаслідок російських ударів на Дніпропетровщині постраждали 6 людей, серед них діти – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА