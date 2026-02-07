Інтерфакс-Україна
Події
17:53 07.02.2026

Російський удар знищив склад готової продукції "Рошен" в Яготині

1 хв читати
Фото: Рошен

Внаслідок російського удару по логістичному центру в Яготині було знищено склад готової продукції "Рошен", повідомляє пресслужба компанії.

"Наша команда змогла видихнути лише під ранок — коли стало зрозуміло, що під час чергової атаки на логістичний центр усі працівники були в укриттях і жертв вдалося уникнути. Водночас наш найбільший склад із готовою продукцією майже повністю зруйнований", - йдеться у повідомленні.

В компанії заявили про перехід на цілодобовий режим роботи для ліквідації наслідків удару.

"Попри всі збитки ми ухвалили принципове рішення: ціни на нашу продукцію не зростатимуть. Вони залишаться стабільними і доступними", - пообіцяли в Рошені.

Теги: #атака_рф #знищення #склад #рошен

