Російський терор ставить всю Європу під загрозу ядерної аварії – Сибіга

Російські атаки по українській атомній енергетиці створюють пряму загрозу ядерної аварії, і те, що її поки не сталося, – заслуга професіоналізму українських фахівців, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Недавні атаки Росії на нашу енергетичну мережу змушують три діючі атомні електростанції України знижувати потужність, іноді запускати автоматичне аварійне відключення, зменшувати виробництво або відключати блоки. Кожна така ситуація є прямою загрозою", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він нагадав, що МАГАТЕ нещодавно зафіксувало численні прольоти дронів поблизу об’єктів у Рівному та Хмельницькому, що класифікуються як значна загроза безпеці.

Крім того, раніше Росія завдала удару по Новому захисному конфайнменту Чорнобильської АЕС за допомогою дронів, вперше в історії людства окупувала атомну електростанцію, ЗАЕС, перетворила її на військову базу і продовжує створювати ризики для її ядерної безпеки.

"Російські терористи продовжуватимуть посилювати ці загрози, доки світ не зупинить їх. Рішення вже готові: санкції проти "Росатома", поправки до Статуту МАГАТЕ, запропоновані Україною, та посилення протиповітряної оборони для українських захисників, щоб запобігти ударам Росії по системі ядерної енергетики. Світ повинен звернути увагу на неприйнятну та безвідповідальну поведінку Росії, яка ставить під пряму загрозу сотні мільйонів європейців", - резюмував Сибіга, нагадавши, що Рівненська атомна електростанція знаходиться лише за 135 кілометрів від кордонів ЄС та НАТО.