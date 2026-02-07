Пасажиропотік на західному кордоні цього тижня знизився до мінімуму за час повномасштабної війни

Пасажиропотік через український західний кордон у п’ятий тиждень після Нового року, з 31 січня по 6 лютого, знизився ще на 2,2% – до 392 тис., згідно із щоденною статистикою Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна", це мінімальне значення з початку повномасштабної російської агресії.

Згідно з даними, потік на в’їзд в Україну зберігається трохи більшим за потік на виїзд попри наслідки обстрілів та наближення чергового морозу: кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 194 тис. зі 199 тис. тижнем раніше, тоді як на в’їзд – до 198 тис. з 202 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, після чотирьох тижнів перебування на рівні 110 тис. впало до 106 тис., тоді число машин із гуманітарними вантажами скоротилося до 502 з 531 тижнем раніше.

За даними Держприкордонслужби, станом на 15:00 неділі на усьому західному кордоні невеликі черга на виїзд у 25 легкових авто була лише у пункті пропуску "Устилуг" на кордоні із Польщею.

Сумарні показники перетину кордону на цьому тижні менше за минулорічні на 11,1%. Тоді за подібні 7 днів з України виїхало 217 тис. людей, а в’їхало 224 тис., потік машин також був вищим – 117 тис.

Торік в цей тиждень було зафіксовано збільшення пасажиропотоку на 1,4%, а наступного тижня він знизився на 4,3%.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій - на 187 тис., а з початку четвертого – на 166 тис.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті погіршив оцінку міграції з України минулого року до 0,3 млн з 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році.

НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,349 млн (на 11 грудня – 5,311 млн), а загалом у світі - у 5,898 млн (5,860 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на кінець 2025 року, 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,340 млн на липень та 3,76 млн на квітень.