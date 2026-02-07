Інтерфакс-Україна
Події
16:05 07.02.2026

Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян

Президент доручив посилити мобільні вогневі групи ППО та збільшити програми підтримки громадян
Фото: Ґвара

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару.

"Росіяни застосували більш ніж 400 дронів, і значна частина – "шахеди". Також майже 40 ракет різних типів. Є, на жаль, значні ушкодження обʼєктів енергетики, і це вплинуло на енергетичну ситуацію фактично в усій країні: значні відключення. Це відображає загальне ставлення Росії до ситуації та їхні справжні наміри. На сьогодні, Росія не демонструє готовності до закінчення цієї війни найближчим часом, і як з точки зору фронту, так і таких масованих ударів Росія продовжує політику фактичного знищення України", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами наради.

Він вказав, що росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи.

"Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб зʼявились реальні зміни в їхніх намірах і загальних перспективах", - наголосив президент.

В ході наради учасники детально обговорили ситуацію з енергозабезпеченням Києва, Київської області, Харкова та області, Чернігова та області, Сумщини, Полтавщини та інших регіонів. Наголошується, що всюди були залучені необхідні сили для ліквідації наслідків удару та відновлення. МВС України створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей.

"Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Розраховую також на збільшення програм підтримки людей, і уряд України отримав конкретні завдання. Українські дипломати повинні прискоритись і в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки нашої ППО та енергетичної стійкості", - резюмував Зеленський.

 

