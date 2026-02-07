Саакашвілі звернувся до Венса з проханням допомогти звільнити грузинських політичних в’язнів

Третій президент Грузії (2004-13рр), ексголова Одеської обласної адміністрації Михеіл Саакашвілі звернувся до віцепрезидента США Джей Ді Венса з проханням посприяти звільненню грузинських політичних в’язнів.

"Я колишній президент Грузії, колишній голова найбільшої області України – Одеської, а зараз номінально залишаюся головою реформаторської ради Зеленського. Я ваш великий шанувальник, оскільки кілька років тому на мене справила величезне враження книга "Елегія про селюка", а нещодавно я подивився фільм у своїй камері одиночного ув'язнення і ще більше розчулився. Ви – людина з молодістю, енергією та глибокими переконаннями. Все, до чого я прагнув у 2004 році, коли мене обрали наймолодшим главою держави в Європі. Коли я почув, як ви на Мюнхенській конференції з безпеки заявили і підкреслили, що лідерів опозиції не слід ув'язнювати, я відразу подумав, що є надія для мене, як і для всіх інших лідерів опозиції в Грузії, які перебувають у в'язниці або в суді на шляху до в'язниці", – написав Саакашвілі в соцмережі Х.

Він наголосив, що Грузією керує олігарх, який ізолював країну від її сусідів, від решти світу, а його головний ідеолог регулярно публікує маніфести, в яких звинувачує США в приналежності до "глибинної держави" і ворожості до Іванішвілі.

Саакашвілі також нагадав, що останнє звинувачення проти нього, яке передбачає додаткове покарання у вигляді декількох років ув'язнення, ґрунтується на його дописі у Facebook, в якому він висловив бажання зробити селфі з акулою з приватного акваріуму Іванішвілі, що, на думку прокурорів слідства, є підбурюванням до насильства після сфальсифікованих виборів у 2024 році.

"Пане віцепрезиденте, ви відвідуєте дві з трьох південнокавказьких держав. Третя, Грузія, була безперечним лідером усього регіону. Ми, звичайно, захоплюємося прогресом, досягнутим Вірменією та Азербайджаном. У 2012 році Дональд Трамп ініціював проект "Трамп-Тауер" у нашому приморському місті Батумі. Проект, який Іванішвілі знищив одразу після того, як я мирно передав йому владу в результаті виборів. Ще в 2012 році президент Трамп сказав про нас: "Цей чоловік зробив найдивовижнішу роботу, і ми могли б використати частину цього інтелектуального потенціалу в нашій великій країні". Пане віцепрезиденте, ми, політичні в'язні в Грузії, отримали проблиск надії після того, як ваша адміністрація звільнила політичних в'язнів у Білорусі. Я хотів би попросити вас звернути увагу на нашу ситуацію і допомогти грузинській демократії", – закликав Саакашвілі.

Як повідомлялося, Саакашвілі, якому Зеленський у 2019 році повернув припинене його попередником Петром Порошенком громадянство України, таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали в Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без узгодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі в тюремну лікарню в Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня 2022 року Саакашвілі помістили в цивільну клініку "Вівамед" у Тбілісі.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним у справі про розкрадання державних коштів, засудивши його до 9 років позбавлення волі, та у справі про незаконний перетин грузинського кордону, засудивши до 4,5 років ув'язнення.

Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.