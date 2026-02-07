Генштаб: уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України 6-7 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на території рф та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, зокрема по нафтобазі "Балашово" у Саратовській області РФ.

"За попередньою інформацією, уражено нафтобазу "Балашово" у Саратовській області рф. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні у Телеграм у суботу.

На ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Рівнопілля та зосередження живої сили ворога в районі Дорожнянки.

Також, в районі н.п Ялта на ТОТ Донецької області, уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.

У п'ятницю на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.

Крім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, зазначається у повідомленні Генштабу