Інтерфакс-Україна
Події
14:22 07.02.2026

Генштаб: уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника

1 хв читати
Генштаб: уражено нафтобазу, пункти управління БпЛА, ремонтний підрозділ, РСЗВ та зосередження живої сили противника
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України 6-7 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога на території рф та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, зокрема по нафтобазі "Балашово" у Саратовській області РФ.

"За попередньою інформацією, уражено нафтобазу "Балашово" у Саратовській області рф. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні у Телеграм у суботу.

На ТОТ Запорізької області зафіксовано ураження пункту управління БпЛА противника в районі н.п. Рівнопілля та зосередження живої сили ворога в районі Дорожнянки.

Також, в районі н.п Ялта на ТОТ Донецької області, уражено розташування ремонтного підрозділу ворога.

У п'ятницю на ТОТ Донецької області у районі Миколаївки уражено пункт управління БпЛА противника та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.

Крім того, у районі н.п. Дронівка Бєлгородської області РФ зафіксовано ураження зосередження живої сили ворога.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, зазначається у повідомленні Генштабу

 

Теги: #війна #генштаб #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 07.02.2026
Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

13:25 07.02.2026
Генштаб: на ТОТ уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

Генштаб: на ТОТ уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

13:20 07.02.2026
Білецький припускає можливість зупинити просування росіян до весни та посадити їх за стіл переговорів

Білецький припускає можливість зупинити просування росіян до весни та посадити їх за стіл переговорів

12:14 07.02.2026
Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

Путін думає про паузу у війні через проблеми з грошима та небажання оголошувати мобілізацію, вважає Зеленський

11:36 07.02.2026
США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

США пропонують завершити війну до початку літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони згідно з таким графіком – Зеленський

00:40 07.02.2026
З початку доби на фронті відбулось 137 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби на фронті відбулось 137 бойових зіткнень - Генштаб

20:25 06.02.2026
Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

20:14 06.02.2026
Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

13:17 06.02.2026
Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

13:15 06.02.2026
У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

ВАЖЛИВЕ

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Зеленський про домовленості між США та РФ: надходить різна інформація, Україна не підтримає нічого "про нас без нас"

ОСТАННЄ

Трьох працівників ТЦК затримано за смертельне побиття жителя Дніпропетровщини - поліція

LELÉKA після перемоги в нацвідборі "Євробачення-2026": Це велика честь, я постараюся зробити це якомога краще

LELÉKA представлятиме Україну на "Євробаченні-2026" у Австрії

Глава Міненерго обговорив із керівництвом ОГТСУ перспективи збільшення імпорту газу з ЄС

У голосуванні нацвідбору "Євробачення-2026" в "Дії" взяло участь 208,4 тис. українців, застосунок працював без збоїв

Глава МВС: Рятувальник загинув на Київщині під час робіт на об’єкті, зруйнованому російськими ударами

Україна отримала та планує отримати ще 354 генератори від чеської організації Post Bellum - Сибіга

Найближчі дні будуть складними для Києва через морози та аварійні відключення електроенергії - мер

Унаслідок ворожої атаки у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє поранені – ОВА

"Укренерго" в неділю застосовуватиме погодинні графіки, у окремих областях можливі аварійні знеструмлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА