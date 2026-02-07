Інтерфакс-Україна
14:05 07.02.2026

Іран не припинить збагачувати уран, рівень збагачення буде залежати від потреб країни - глава МЗС

Питання про "нульове збагачення урану" знято з порядку денного ірансько-американських переговорів щодо ядерної програми Тегерана, заявив глава зовнішньополітичного відомства Ірану Аббас Аракчі.

"Доведення рівня збагачення до нуля відсотків на переговорах не обговорюється. Рівень збагачення урану залежить від потреб країни", - сказав Аракчі в інтерв'ю, яке вийшло в ефірі міжарабського телеканалу "Аль-Джазіра" в суботу.

Він також заявив, що "збагачення урану - це суверенне право Ірану, і роботи в цьому напрямку триватимуть". Міністр додав, що "вже збагачений уран не покине меж країни". При цьому Аракчі висловив надію на можливість досягнення "обнадійливої угоди" з США щодо ядерної програми Ірану.

Ірансько-американські переговори відбулися в Маскаті напередодні, вони пройшли за посередництва Оману. Аракчі, який очолював іранську делегацію, назвав їх "хорошим початком" і зазначив, що їх продовження залежить від подальших консультацій в Тегерані і Вашингтоні.

Теги: #іран #сша #ядерна_програма

