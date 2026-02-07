Інтерфакс-Україна
Події
13:52 07.02.2026

В неділю на півночі та у більшості центральних областей України очікується невеликий сніг

В неділю на півночі та у більшості центральних областей України очікується невеликий сніг

В Україні в неділю у північній частині та більшості центральних областей очікується невеликий сніг; температура вночі та вдень 4-9° морозу, повідомляє Укргідрометценр.

На решті території помірний сніг, на сході, південному сході, Полтавщині та на Закарпатті з дощем ( у більшості південних областей без опадів), в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях туман, ожеледь; температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, вдень на Закарпатті та крайньому півдні 1-6° тепла.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

У Києві 8 лютогоневеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° морозу.

8 лютого в Україні на дорогах ожеледиця; в Карпатах та Прикарпатті налипання мокрого снігу; у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 8 лютого найвища температура вдень була  11,0° в 2011р., найнижча вночі  -28,5° в 1929р.

9 лютоговночі в Україні, крім північної частини та більшості центральних областей, невеликий сніг; вдень без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

Зниження температури: вночі 13-18° морозу, у північних областях до 20°, вдень 9-14° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 2-7° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Києві 9 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 5-10 м/с.

Зниження температури вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

Теги: #погода

