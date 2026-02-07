Інтерфакс-Україна
Події
13:42 07.02.2026

Україна отримала 300 генераторів від SECI - Кулеба

1 хв читати

Україна отримала 300 генераторів у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI), повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Загальна потужність партії – 1.6 МВт, вартість – понад €417 тисяч. Обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ударів рф", - написав Кулеба у Телеграм у субботу

Генератори отримають Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. У пріоритеті – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери.

 

Теги: #генератори #кулеба #європа #енергетика

