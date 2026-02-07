Інтерфакс-Україна
Події
13:38 07.02.2026

Україна зменшила загрозу від антен в Білорусі, які використовувалися для ударів по Україні – Зеленський

Українська сторона частково вирішила проблему антен на території Білорусі, які допомагали у проведенні російських повітряних атак по українській території з півночі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Весь час Росія будувала різного характеру повітряні коридори, якими користувалися росіяни під час атак на нашу енергетику. Передусім це ударні дрони. Це технічна підтримка, технічне обладнання на антенах на території Білорусі, які допомагали дронам. Україна займалася цим питанням, і знайшла, що зробити з деякими антенами, щоб зменшити масштаби атак проти нас", - сказав Зеленський журналістам.

Він дав зрозуміти, що це робилося непублічно. Зменшити загрозу ударів російським ракетним комплексом "Орєшнік", розташованим у Білорусі, за словами голови держави, так не вийде, тому удар по російському Капустиному Яру має служити пересторогою білоруській стороні від чергового втягування у російсько-українську війну.

"Ми не можемо так негучно займатися питанням "Орєшніка", як займалися питанням антен на території Білорусі. І наш сигнал – там вже повністю або частково є "Орєшнік". Там підготовчі, технічні роботи зроблено. Ми це чітко розуміємо. І є наше застосування ракет по Капустиному Яру, де росіяни тримають відповідну зброю. Тому такий наш сигнал Білорусі – вас можуть втягнути у цю війну, і росіяни цього хочуть", - зазначив президент України.

Зеленський наголосив на наявності ризиків втягування білорусів у війну. "Ми кажемо народу Білорусі, що їх втягують у війну проти України. Режим в Білорусі дозволив наступ на Україну в 2022 році, але білоруси тоді не брали участі. Режим дозволив, щоб було повномасштабне вторгнення з території Білорусі і щоб летіли ракети з території Білорусі. Тобто цей режим є союзником агресора, але там в Білорусі – люди, які не беруть прямої участі у війні. Це перше. Але ми вважаємо, що є ризики у разі втягування білорусів у війну. І це – друге", - сказав він.

Президент України висловив сподівання, що представники білоруської опозиції та народу Білорусі "будуть казати європейцям, казати іншим народам і державам – а вони багато зустрічаються – що Білорусь втягують у війну".

"Тому що "Орєшнік" – це не антени вже. Ми зробили все, щоб антени не працювали, і точно зробимо все, щоб "Орєшнік" навіть не почав працювати. Це загроза нам. І ми хочемо задіяти всі інструменти, щоб цього не відбулось. Якщо у Росії вийде залучити в цю війну ще одну країну повністю – Білорусь – це буде велика трагедія", - сказав президент.

За його словами, одне застосування "Орєшніка" з території Білорусі по України вже буде втягуванням Білорусі у війну. "Росіяни хочуть цього. Коли в першу ніч летіли ракети з території Білорусі, потім Лукашенко всюди говорив: я тут не винний, це були все росіяни, у нас давно ця зброя стояла, у нас давно розташована армія. Він не може сьогодні говорити так само про ударні дрони, бо такої зброї у нього не було. І точно він не може сьогодні говорити це про "Орєшнік", - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, президент у кінці грудня 2025 року за підсумками Ставки головнокомандувача заявив, що російські дрони "Шахед" б"ачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо, і хочуть їх обходити; обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі". "Ми бачимо кроки з "Орєшніком", тепер – за допомогою "шахедам". Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій", - сказав Зеленський.

"За даними нашої розвідки, обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках. Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити "шахеди" на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися… Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді", - додав він.

Керівник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook у коментарі щодо останніх ударів по залізничному напрямку Київ-Хелм-Варшава у п’ятницю знову висловив версію, що управління ударними безпілотниками типу "шахед" здійснюється з території Білорусі. "Хоч шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь. Два дні тому шахеди атакували поїзд, а потім атакували ремонтну бригаду, позавчора шахеди атакували залізничний міст, вчора вночі – локомотивне депо", - написав він.

На його думку, ворог хоче зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща, тому необхідно посилити її захист засобами РЕБ і зенітними дронами, бо інакше вантажі та пасажири знаходитимуться в зоні ризику.

Теги: #білорусь #війна #загроза #зеленський

