Генштаб: на ТОТ уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сил оборони України 5-6 лютого завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях України – уражено РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV противника

"На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське, уражено ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган". А у районі міста Часів Яр зафіксовано ураження зосередження живої сили противника", - йдеться у повідомленні у Телеграм у суботу.

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.